Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ramazan ayı boyunca çocuklara ve büyüklere yönelik bir dizi eğlence dolu çalışmalarının olacağını söyledi.

Söğüt Belediyesine Bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği tiyatro etkinliği kapsamında, Eskişehir Çocuk Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ‘Küçük Prens’ ve ‘Viyana’da Bir Yeniçeri’ adlı tiyatro oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu. Tarih konulu komedi oyunu sonrası konuşan Başkan Ferhat Durgut, "Bu güzel oyun için tiyatro ekibimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Kültür etkinliklerimiz devam edecek. Ramazan ayı içinde bir takım çalışmalarımız var. Halkımızla buluşmaya ve kültür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.