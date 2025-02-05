Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bayburt’ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Güne karla uyanan Bayburtlular, küreklerle süpürgelerle dükkan ve ev önlerinde biriken karları süpürerek işe koyuldular.

Kuru soğuk ve ayazın etkili olduğu kent merkezinde, yağan karla birlikte havanın soğukluğu bir nebze olsun kırıldı, dondurucu soğuk yerini ılıman havaya bıraktı. Geceden başlayan ve hafif hafif atıştıran kar nedeniyle kar kalınlığı yer yer yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Karlı bir Bayburt sabahına uyanan vatandaşlar, kapı ve dükkan önlerinde kar temizliği gerçekleştirdi. Okula gitmek isteyen öğrencileri ise gizli buzlanma tehlikesine karşı velileri okula bıraktı. Bugün etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda, kaldırımlarda kar birikintileri oluştu. Bu kar yağışının ardından ilerleyen günlerde ayazın etkili olacağını söyleyen Yakup Aktürk isimli vatandaş, "Bayburt’ta kış şartları genelde ağır oluyor. 5-6 ay kışımız oluyor, kış ağır geçiyor. Bugün de kar yağdı, soğuk bir hava var. Dükkanlarımızın önünü temizleyerek güne başladık. Önümüzdeki 1-2 gün içinde ayaz olacak. Tekrar hava ısınacak ama ayaz da etkisini sürdürecek. Hava çok soğuk olacağından vatandaşların ona göre önlem alması gerekiyor" diyerek konuştu.

Dün yolların temiz, bugün ise karla kapandığını, bazı yerlerde kar kalınlığının 10-20 santimetreyi bulduğunu ifade eden Emrullah Çalışkan isimli vatandaş ise, "Bugün 5 Şubat, sabah kalktığımızda bayağı bir kar vardı, 10 santimetreyi bulan kar vardı, yollar kardan kapanmıştı. Bizim memlekete devamlı kar yağdığından şaşırmadık. Dün yollarımız tertemizdi, bugün 10-20 santimetre karı gördük. Güne kar temizliğiyle başladığımızdan bir zorlanma oldu diyebilirim" şeklinde konuştu.