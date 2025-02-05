Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen Divanu Lügati’t Türk Deneme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, öğrencilerin Türkçeyi etkili ve doğru kullanmalarını teşvik etmek amaçlandı. Yarışmanın değerlendirme süreci, oluşturulan komisyon tarafından titizlikle yürütüldü ve başarılı bulunan öğrenciler belirlendi.

Ödüller Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından takdim edildi.