Söğüt Belediyesi, kapalı pazaryerindeki esnafların sağlığını korumak adına önemli bir adım attı.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un öncülüğünde, zabıta ve fen işleri müdürlüğü ekipleri kapalı pazaryerindeki tüm esnaflara dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Durgut, "Pandemi döneminde hijyenin önemi tartışılmaz. Esnaflarımızın ve halkımızın sağlığını korumak için dezenfektan dağıtımına devam edeceğiz" dedi. Pazaryerindeki esnaflar ise belediyenin bu girişiminden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu adım, Söğüt Belediyesi’nin pandemi sürecinde vatandaşlarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Dezenfektan dağıtımının yanı sıra belediye, halkın sağlığını koruma adına çeşitli önlemler almayı sürdürecek" dedi.