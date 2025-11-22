Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Koparal yönetimindeki 06 BHH 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koparal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.