Sivas’ta Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte danışanlar ve sağlık çalışanları bir araya gelerek müzik eşliğinde halaylar çekip oyunlar oynadı. Etkinlikte coşkulu anlar yaşanırken günün anlam ve önemine binaen pasta kesildi. Danışanlara da moral olan etkinliğe katılanlar, doyasıya eğlenerek birbirleriyle mutluluklarını paylaştı.