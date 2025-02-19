Sivas Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi pediatrik onkoloji bölümünde tedavi gören çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç sahibi öğrencilerin temel eğitim-öğretim ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin Ramazan ayındaki gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayır panayırı açıldı.

Okul binasında düzenlenen hayır panayırını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, hem tedavi gören çocukların hem ihtiyaç sahibi öğrencilerin hem de yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen hayır çarşısına emeği geçen okul idarecileri öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.