Hafta sonu güzel havadan yararlanmak isteyenler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Hasbahçe’de bir araya geldi. Çay ve kahve eşliğinde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken aileler ve vatandaşlar, piknik atmosferinde hafta sonunu değerlendirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hafta sonunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Hasbahçe’de geçirdi. Aileler, yanlarında getirdikleri termos çayları ve atıştırmalıklarıyla oturma alanlarında ve çimlerde oturup sohbet etti. Çocuklar ve gençler yürüyüş yollarında dolaşırken, bazı vatandaşlar da manzara eşliğinde hatıra fotoğrafları çekti. Hafta sonunu arkadaşları ile değerlendiren üniversite öğrencisi İlayda Korkmaz ise talebin fazla olduğunu söyleyerek, "Havalar soğuduktan sonra daha gelemeyiz diye fırsatı değerlendirmek istedik" dedi.

"Çok yoğundu"

Hafta sonunu burada geçirdiklerini söyleyen İlayda Korkmaz, "Arkadaşlarımla birlikte hafta sonunu değerlendirmek için buraya geldik. Çay ve kahve içerek günümüzü burada geçirdik. Burasının atmosferi ve doğası gerçekten çok güzel. Bugün burası bayağı yoğundu ve talep vardı. Havalar soğuduktan sonra daha gelemeyiz diye fırsatı değerlendirmek istedik" dedi.

"Çok keyif aldım"

Hülya Uygun ise gezerken çok keyif aldığını belirterek, "Hafta sonunu değerlendirmek için çocuklarımla birlikte buraya geldim. Çocuklarımla birlikte gezerken çok keyif aldım. Özellikle insanlar hafta sonu burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.