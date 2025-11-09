Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, Karabağ Zaferi Günü’nün 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İdrisov, Azerbaycan halkının bu anlamlı günü büyük bir gurur, onur ve sevinçle kutladığını belirterek, zaferin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararlı liderliği, kahraman Azerbaycan ordusunun cesareti ve halkın inancı sayesinde kazanıldığını ifade etti.

İdrisov mesajında, "Demir Yumruk sadece bir askeri operasyon değil, bir milletin kalbinde yanan vatan aşkının, adalet ve özgürlük tutkusunun sembolüdür. Bugün Karabağ özgürdür! Çünkü Azerbaycan halkı Karabağ’da her daim olmuştur, bundan sonra da sonsuza kadar var olacaktır" dedi.

Karabağ’ın her köşesinde Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını belirten İdrisov, bu yıl düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı’nın da katıldığını hatırlatarak, "Bu katılım tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermiştir: Biz sadece iyi günde değil, kötü günde de biriz, kardeşiz. Hiç kimse aramıza nifak sokamaz, kardeşliğimizi bozamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin savaş sürecinde ve sonrasında verdiği desteğe teşekkür eden İdrisov, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kalbi bizimle atan Türk milletine Azerbaycan halkı adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin siyasi, manevi ve diplomatik desteği kardeşliğimizin gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. ‘Bir millet, iki devlet’ sözü artık sadece bir ifade değil, tarihe yazılmış bir gerçektir" dedi.

İdrisov, açıklamasında, "Bu zafer, Türk dünyasının birliğinin, adaletin ve kardeşliğin zaferidir," diyen İdrisov, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarak, gazilere minnet ve saygılarını sundu.

"Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye!" ifadeleriyle mesajını tamamladı.