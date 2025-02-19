Sivas Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından ’Geçmişten Geleceğe, Hayalden Gerçeğe’ temalı el sanatları nakış sergisi açtı.
El Sanatları Teknolojisi Nakış Alanı Öğretmeni Cemile Yıldız’ın koordinatörlüğünde Abdi Ağa Konağında sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışını Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker yaptı.
Türk el nakışlarının geçmişten bugüne aktarılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında kursiyerler eski nakışları kendi özgün çalışmalarına bezeyerek günümüze taşıdı.
45 kursiyerin 180 çalışmasının yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA