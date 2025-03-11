Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen bir operasyonla, doğuştan dış kulak yolu kapalı olan Atlantis isimli köpek yeniden duymaya başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde ilk kez yapılan bir ameliyat sayesinde, doğuştan dış kulak yolu kapalı olan Atlantis adlı köpek işitme yetisini geri kazandı. Muayene sonucunda dış kulak yolunun tamamen kapalı olduğu belirlenen Atlantis’e, Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın ve ekibi tarafından "vertikal kulak kanalı ablasın operasyonu" uygulandı. Başarılı operasyonun ardından Atlantis’in duyma yetisini kazandığı bildirildi. Başarılı operasyon, Sivas’ta veteriner hekimlik alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın, "Kronik dış kulak yolu enfeksiyonu nedeniyle Atlantis’in kulak kanalı tamamen kapanmıştı ve bu durum duyma kaybına yol açmıştı. Hastanemizde ilk kez uyguladığımız operasyonla, kulak kanalını dışarıya açarak Atlantis’in yeniden duymasını sağladık. Bugün yapılan kontrollerde hiçbir şikâyeti kalmadığını gördük. Atlantis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.