Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değere 3 milyon 320 bin lira olan içi boş kaçak makaron ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri makaron kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada 6 milyon 640 bin dal içi boş kaçak makaron ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 320 bin Türk Lirası olduğu belirtildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.