Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bugün Gaziantep’e gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.