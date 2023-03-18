Alaplı Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik çalışmalarına başladı.

Zonguldak’ın Alaplı Belediye İlçe merkezi ve mahallelerde bulunan cami ve mescitlerde ramazan ayı öncesi temizleme ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezinde bulunan tüm camilerimizde her yıl ramazan ayı öncesi kapsamlı bir şekilde temizlik çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Alaplı Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi ibadethanelerimiz olan camilerimizde ve mescitlerimizde ramazan ayı öncesi kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için profesyonel bir ekiple hem ilaçlama hem temizlik çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ramazan ayına kadar temizlik çalışmalarını tamamlayacağız. Bu vesile tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Ayını kutluyorum.” dedi.

Cami cemaati ise, Her yıl Mübarek ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışması yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin teşekkür etti.