Kepez Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi, 100 bine yakın kitabıyla araştırmacıların ve öğrencilerin gözdesi oldu.

Dokuma Park içerisinde yer alan Cemil Meriç Kütüphanesi, kolay ulaşımı ve doğal atmosferiyle dikkat çekiyor. Lise ve üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar geniş bir kesime hitap eden kütüphane yüzlerce bitkiyle süslenmiş doğal ortamı, oturma grupları ve kafesiyle ziyaretçilerine konforlu bir çalışma alanı sağlıyor. Yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki merkez, sabah 09.00’dan gece 24.00’e kadar haftanın her günü hizmet veriyor. 2024’te 352 bin 641 ziyaretçiyi ağırlayan kütüphane geniş koleksiyonuyla bağımsız araştırmacılar tarafından da ilgi görüyor. Kütüphanede sadece lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin kullanımına açık özel bir çalışma odası da bulunuyor. Akademik araştırmalara önemli bir kaynak sağlayan kütüphane, baskısı tükenmiş ve tarihi değere sahip eserleriyle de öne çıkıyor. Atatürk’ün Nutuk kitabı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze ulaşan değerli kitaplar, uluslararası ve Türk edebiyatının nadir eserleri, kütüphanenin çeşitli noktalarında cam fanuslarda sergileniyor.