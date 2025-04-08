Sivas’ta Alevi Kültür Dernekleri ve cemevleri temsilcileri toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Camiler de bizim, cemevleri de. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Sivas Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Katılımcılar köyleri ve cemevlerinde bulunan eksikleri yetkililere bildirdi.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Malumlarınız Sivas; tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve yaşam biçimlerinin bir arada yaşadığı, birlik ve beraberliğin güçlü bir şekilde hissedildiği kadim bir şehir olmuştur. Hangi inançtan ve hangi mezhepten olursa olsun insanlar bir arada kardeşçe yan yana yaşamıştır. Bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere barışı, hoşgörüyü, sevgiyi öğütlemiş ve bu yönde mesajlar vermişlerdir. Geçmişte yaşanan acı olaya rağmen Sivas hep hoşgörü diyarı olarak anılmıştır ve hep öyle de anılmaya devam edecektir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bugünkü toplantımızda bu hoşgörü iklimini daha da diri tutmak amacına yönelik yapmış bulunuyoruz. Bu kültürel mozaiği yaşatmaya yönelik bir toplantıdır. Bu çeşitlilik bizlerin zenginliğidir. Onun için camiler de bizimdir, cemevleri de bizimdir" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar ve STK temsilcileri istek ve taleplerini iletti.