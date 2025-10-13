Sivas’ta sonbaharda yağan kar, hazar ve kışın aynı anda yaşanmasını sağladı, ortaya mest eden manzaralar çıktı.

Sivas’ta sonbahar mevsiminin ortasında hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesiyle beklenmedik kar sürprizi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birimlerinin de tahmin edemediği bu durum özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hazan mevsiminde solan yapraklarda renk cümbüşüne dönen ormanlar, yağan karın oluşturduğu beyaz örtü ile eşsiz bir görsel sundu. Bozkırın sarısı, renk cümbüşü ve yağan karın neden olduğu beyaz örtü izleyenleri adeta mest etti.