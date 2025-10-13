Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış neden ile bazı iş yerlerini su bastı.

Meteorolojinin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak nedeni ile vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar bina altları ve duraklara sığınarak ıslanmaktan kurtulmaya çalışırken sürücüler de kayganlaşan yolda kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürdü. Sağanak nedeni ile kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerini de su bastı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağıların gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtilerek vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları istendi.