Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolundan 2’si ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı Beytüşşebap ilçe merkezi ve yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde hayatı felç etti. Yer yer kar yağışının 1 buçuk metreye ulaştığı yerlerde bulunan 13 köy yolu kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı. Şırnak İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalara başladı.

Mezra Bölücek ve Boğazöğren grup köy yolları ekiplerin özverili çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

Kar nedeni ile ulaşıma kapanan Ilıcak, Dağaltı, Çığlıca, Güneyyaka, Beşağaç, Akçayol, Pirinçli, Cevizağacı ve Yeşilöz köylerinin yolu yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.