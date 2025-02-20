Kanguru Matematik Kurs Merkezleri, Matematik ve Fen Bilimleri alanı dışında bu yıl ulusal çapta ’Okuma Becerileri Yarışması’ düzenleme kararı aldı.

Kanguru Okuma Becerileri Koordinatörü Merve Özkavruk, "Okuma Becerileri, metinleri anlamak, yorumlamak ve bu metinler üzerinden duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğidir. Bu beceriler dilin ses yapısı, yazılı kelimeye aşinalık ve okuduğunu anlama gibi alt becerileri içerir. Okuma Becerileri, hem akademik başarı için hem de günlük yaşamda etkili iletişim kurmak için önemlidir. OECD ülkeleri arasında 3 yılda bir gerçekleşen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına göre 2022 yılında Türkiye kötü bir performans sergiledi. Türkiye okuma becerileri sıralamasında 456 puanla 37 OECD ülke arasında 30. sırada yer aldı. 2018 yılına göre 10 puan düşüş yaşandı" dedi.

Bireylerin 21. yüzyılda başarılı olabilmek için bilgi okuryazarlığı, analiz etme, eleştirel düşünme ve iletişim yeterliliklerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Özkavruki "Bu yetkinliklerin hepsi okuma becerileri ile derinden ilişkilidir. Bilgi okuryazarlığı için bireylerin farklı kaynaklardan bilgi tarama yeteneğinin gelişmesi gereklidir. İletişim için anlama, yazılı ve sözlü aktarma yeteneğine ihtiyaç vardır. Türkiye’nin 2022 yılında PISA Okuma Becerileri alanında kötü performans sergilemesini göz önünde bulundurarak ulusal çapta Okuma Becerileri Yarışması düzenleme kararı aldık. Okuma Becerileri Yarışması iki aşamada yapılacak. İlk aşama sınavı 25 sorudan oluşacak. Bu sınavda öğrencilerimize 60 dakika süre tanınacak. İlk aşama sınavı, sınav merkezi okullarımızda ve uygulama okullarında gerçekleşecek. Final aşaması ise, ilk aşamada yüzde 5’e giren öğrencilerimize final merkezlerimizde gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden web sitemize giriş yaparak detaylı bilgilere ulaşabilirler. Amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı.