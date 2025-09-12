Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların taleplerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Sırma Mahallesi’nde bulunan sağlık ocağı bahçesinde başlatılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde sağlık ocağına gelen vatandaşlar, artık daha düzenli, ferah ve modern bir ortamda sağlık hizmeti alabilecek. Özellikle yağışlı havalarda büyük sıkıntı oluşturan toz ve çamur sorunu, yapılan düzenlemelerle ortadan kalkıyor.

Mahalle sakinleri yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar, "Sağlık ocağımızın çevresinde yapılan düzenleme çalışmalarıyla tozdan ve çamurdan kurtulacağız. Bu hizmet için başkanımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.