Ankara Keçiören Belediyesi'nin farklı mahallelerde düzenlediği halk buluşmaları programı, bu hafta 19 Mayıs Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirildi. "Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde" sloganıyla yürütülen mahalle buluşmalarının son durağında, vatandaşlar Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a talep ve önerilerini doğrudan iletme imkânı buldu.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde halkın, belediye ile doğrudan iletişim kurduğu "Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde" programının 19 Mayıs Mahallesi sakinleriyle olan buluşmasına Mahalle Muhtarı Ali Gölpunar, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, belediye hizmetlerinde ayrım yapmadıklarını vurgulayarak, “Türk, Laz, Çerkez, Kürt ayrımı yapmadan; halkçı, sosyal ve eşitlikçi bir belediyecilik yapıyoruz. Otuz yıldır bu ilçe çeşitli anlayışlarla yönetildi ama biz göreve geldiğimizde, hiçbir vatandaşımıza ‘Sen bize oy verdin mi, şu partili misin?’ diye sormadık. Bizim kapımızdan giren herkese ‘Buyur, ne yapabiliriz?’ dedik. Ekibimizde ülkücü de var, devrimci de, muhafazakâr da var ama Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yok. Halkımıza söz verdik, biz doğru olanı yapacağız. Kimse yatağa aç girmeyecek, yaşlısına ve engellisine bakılacak, çocuklarımız güven içinde büyüyecek. Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımız budur. Bu kuru bir söylem değil, bunların hepsini icraatla ortaya koymaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyoruz.” diye konuştu.

19 Mayıs Mahalle Muhtarı Ali Gölpunar ise yaptığı konuşmada, “Bugün burada, uzun yıllardır özlemini duyduğumuz, halkın katılımına dayalı yerel yönetim anlayışını 30 yıl aradan sonra yeniden mahallemizde yaşama geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Mahallemizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını el birliğiyle aşmak için buradayız. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Mahalle buluşmasına katılan vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a bire bir ulaşarak istek ve taleplerini iletti. Başkan Özarslan, iletilen her talebi dinleyerek ilgili birim müdürlerine yönlendirip anında çözümler üretti. Ayrıca etkinlik alanında kurulan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi standı, iş arayan vatandaşlar için başvuru noktası oldu. Birçok vatandaş iş başvurusunda bulunurken, belediye yetkilileri başvuruları alarak değerlendirme sürecini başlattı.

Program sonunda Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çocuklara futbol topu hediye etti.