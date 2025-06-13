Sinop Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Hayallerim ve Ben" isimli eTwinning Projesi kapsamında uzay temalı hikâyeler yazarak hayal dünyalarını kitap sayfalarına taşıdı. Renkli çizimlerle zenginleştirilen hikâyeler, kitap haline getirilerek minik yazarların ilk eserleri olarak kayıtlara geçti.

Bu özel çalışma sadece sınıfla sınırlı kalmadı; öğrenciler, yazdıkları hikâye kitaplarını farklı platformlarda sunarak büyük beğeni topladılar. İlk olarak Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen sunumda, öğrenciler kitaplarını okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle paylaştılar. Sunum sırasında hikâyelerini anlatan minik yazarlar, hem anlatım becerileriyle hem de özgüvenleriyle izleyicilerin takdirini kazandı.

Etkinliğin ardından öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek hazırladıkları kitapları şube müdürlerine ve İl Milli Eğitim yetkililerine takdim ettiler. Yapılan sunumda öğrencilerin yaşadığı heyecan ve gurur gözlerden kaçmadı. Bu anlamlı ziyaret, hem proje sürecinin ne kadar özenle yürütüldüğünü ortaya koydu hem de öğrencilerin emeklerinin ne denli değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Proje, öğrencilerin yazma, hayal etme ve kendini ifade etme becerilerine büyük katkı sağladı.