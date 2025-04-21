Sinop’ta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Doğu Türkistan’daki zulmü protesto etmek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" programı düzenlendi.

Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen programa, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, şiir ve ilahi dkonserleri ile devam etti.

Programda açıklamalarda bulunan Sinop İHH Başkanı Fatih Özcan, "Biz nerede mazlum varsa, dinine mezhebine bakmadan, kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Faris Karakaş, yaptığı açıklamada Gazze ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekerek, "Gazze’de ve Doğu Türkistan’da yaşananlar, sadece o coğrafyalarda olanların değil, tüm insanlığın, hepimizin meselesidir. Gazze’de çocuklar öldürülüyor. Doğu Türkistan’da bir millet susturulmak isteniyor. Bu sessiz çığlıkları duymak, bu acıya ortak olmak, zulme karşı bir duruş sergilemek, hepimizin insanlık görevidir. Unutmayalım, zulüm dünyanın neresinde olursa olsun, ona karşı durmak herkesin boynunun borcudur. Gazze yalnız değildir, Doğu Türkistan sahipsiz değildir. Biz varız, kardeşlerimizin yanındayız. Bugün burada söz veriyoruz. Zulme rıza göstermeyeceğiz. Mazlumun sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çocukların gülüşü silinmesin, annelerin gözyaşı dinsin diye mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Program yapılan dua ile sona erdi.