Nilüfer ilçesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir hizmet hayata geçiriliyor.
Hayırsever iş insanı Ensar Akar, Karaman Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Nilüfer Belediyesine ait ve Sağlık Bakanlığına tahsisli 4 bin 76 ada 4 parsel 216,41 metrekare yüzölçümlü imar planında Belediye Hizmet Alanında (ASM) kalan taşınmaz üzerine yaklaşık 350 metrekare kapalı alanlı 4 AHB’li Aile Sağlığı Merkezi yapımını üstlendi. Aile sağlığı merkezine "Nilüfer Ertuğrul Akar Aile Sağlığı Merkezi" adının verilmesi kararlaştırıldı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi’nde yapımı hayırsever Ensar Akar tarafından üstlenilen Nilüfer Ertuğrul Akar Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı bağış protokolünü imzaladı. İmza törenine, hayırsever Ensar Akar, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Mustafa Çetin katıldı.