AK Parti Sinop İl Teşkilatı, 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle çevre duyarlılığına dikkat etmek için Türkiye’nin en kuzey ucunda üç kademeli çöp toplama etkinliği düzenledi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik Türkiye’nin en kuzey noktası İnceburun’da AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu öncülüğünde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte partililer, çevre temizliği yaparak doğal güzelliklerin korunmasına katkı sundu.

Gösterilen duyarlılığın yıl boyu sürmesi gerektiğine işaret eden AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Doğamızı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik sonunda toplanan atıklar, geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilendi. Katılımcılara, çevre temizliği konusunda gösterdikleri hassasiyet ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.