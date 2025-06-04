Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak. Demokrasi Meydanı’ndan saat 13.00 itibariyle her saat başı kalkacak araçlar Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına ulaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara ziyaret edecek vatandaşlar için ulaşım imkanı sağlayacak. Arefe günü saat 13.00 itibariyle hareket etmeye başlayacak otobüsler her saat başında Demokrasi Meydanı’ndan Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına karşılıklı seferler düzenlenecek. Konu ile alakalı Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Arefe günü saat 13.00 itibariyle başlayacak ücretsiz seferlerimiz saat 17.00’a kadar devam edecek. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.