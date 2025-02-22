Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle toplam 465 köyden 357’sinin yolu ulaşıma kapandı.

Sinop’un özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sebebiyle, Ayancık ilçesinde 71, Boyabat ilçesinde 69, Dikmen ilçesinde 28, Durağan ilçesinde 42, Gerze ilçesinde 40, Merkez 22, Erfelek ilçesinde 46, Türkeli ilçesinde 32, Saraydüzü ilçesinde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 357 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.