Çanakkale’nin Yenice ilçesinde hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolu Yenice İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3 gündür yüksek kesimlerde ve dağ köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle dün Yenice’ye bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare’ye bağlı Yenice İlçe Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 25 köy yolu kar küreme ve temizleme çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.