Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda artık ’sokak hayvanları’ kavramı yok. Bu hayvanlar belediyelerin ’hayvan bakımevleri’nde olması gerekiyor. Sinop Belediyesi ve Boyabat Belediyesi kanunen hayvan bakımevlerini oluşturmak zorunda" dedi.

Sinop’ta "İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin katıldı. Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereği, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konularında alınması gereken tedbirler ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilindiği üzere konuyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıktı ve yeni yasa da artık sokak hayvanları kavramı yok. Bu hayvanlar belediyelerin ’hayvan bakımevleri’nde olması gerekiyor. Bu kanunun uygulanmasını sahada etkin bir şekilde uygulanarak hem herhangi bir vatandaşımızın bir zarar görmemesi hem de hayvan haklarının etkin bir şekilde korunması gerekmekte. Sorunun; sosyal hayatımıza, gündelik hayatımıza, vatandaşlarımız güvenliğine olumsuz bir etki oluşturmaması için gerekli tedbirler ne olabilir, neler yapabiliriz? Bu konular gündemimizin asıl konusuydu. Bu kapsamda özellikle bu konu üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırma kararı aldık. Toplantıda alınan kritik kararlarımızdan bahsetmek gerekirse, öncelikle tabii ki sahipsiz hayvanların belediyelerimiz tarafından uygun koşullarda barındırılması için hayvan bakımevlerinin ve doğal yaşam merkezlerinin oluşturulması. Bunlarla ilgili hem mevcut barınakların fiziki koşullarını geliştirilerek hızlı bir biçimde ruhsatlandırılması, eksiklerinin tamamlanması, yasal zorunluluk olan 25 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin kurması gereken hayvan bakımevlerinin kurulumu ve mevcutların fiziki şartlarını, hukuki şartları taşıyacak şekilde hazırlanarak ruhsatlandırılması gerekiyor. Belediyelerimizi, bu husustaki yapacakları inşa faaliyetlerinde ve hizmetlerinde kamu desteğinden istifade ettireceğiz. Bu kapsamda bizim ilimizde Sinop Belediyesi ve Boyabat Belediyesi kanunen hayvan bakımevlerini oluşturmak zorundalar. Mevcut olanların kapasitelerini arttırmaları gerekmekte. Bu konuda, bu belediyelerimizin çok kısa zaman içerisinde tüm süreçlerini ve ruhsatlandırmalarını tamamlayıp yasanın ön gördüğü ideal hizmetleri vermesi gerekiyor. Bu önemli bir görev. Bir taraftan hayvan haklarının, hayvanların refahının korunması bizim görevimiz. Aynı şekilde kontrolsüz sahipsiz hayvanlarının oluşumunu ve bunun gündelik hayatta oluşturduğu olumsuz etkilerini ve zararların oluşmamasını da önlemekte yine bizim önemli vazifemiz" diye konuştu.