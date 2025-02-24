Alanya’da gerçekleştirilen Alanya Çevre Atölyesi, gençlerin çevre konusundaki görüşlerini paylaşmaları, çözüm önerileri geliştirmeleri ve yerel yönetimle doğrudan iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. Alanya Eski Belediye Binası Meclis Salonu’ndaki etkinliğe 150 genç katıldı.

Atölyeye, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Asrın Ateşoğlu ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan da katılarak, gençlerin çevreye dair önerilerini dinledi ve belediyenin çevre politikalarına dair mevcut çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Faruk Konukçu, atölye kapsamında belediyenin sosyal politikaları üzerine bilgi verdi.

Gençlerin çevre politikalarına katkısı rapor haline getirilecek

Atölyede gençler, Alanya’nın çevresel sorunlarını ve çözüm yollarını tartışarak, fiziksel alanlar, kentsel dönüşüm, enerji yönetimi, su yönetimi, deniz, kıyı yönetimi, doğal alanlar, atık yönetimi, sosyal alanlar ve iklim değişikliği başlıklarında somut öneriler sundu. Atölyeden elde edilen veriler ve gençlerin talepleri rapor haline getirilerek Alanya Belediyesi’ne sunulacak ve belediyenin oluşturacağı çevre politikalarına doğrudan etki edecek. Söz konusu süreç, gençlerin yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına dâhil olmalarını teşvik edecek önemli bir adım niteliği taşıyor.

Sıfır atık ve sürdürülebilir yaklaşım benimsendi

Öte yandan, atölyede sıfır atık politikası uygulanarak, tek kullanımlık plastik tüketimini önlemek için katılımcılardan kendi bardak ve termoslarını getirmeleri istendi. Etkinlik boyunca geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanıldı ve atık yönetimi konusunda duyarlılık artırıldı. Bu kapsamda, gençlerin çevre bilinci kazanması için doğaya zarar vermeyen uygulamalar teşvik edildi ve sürdürülebilir yaşamın günlük hayatta nasıl uygulanabileceği konusunda farkındalık oluşturuldu.

Oyunlar ve atölyelerle çevre farkındalığı artırıldı

Etkinlik yalnızca tartışmalarla sınırlı kalmayıp, gençlerin çevresel farkındalıklarını artırmak adına çeşitli eğitici oyunlar, grup çalışmaları ve interaktif aktiviteler de gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sayesinde katılımcılar, çevre dostu uygulamaları eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı yakaladı. Özellikle takım çalışmasına dayalı oyunlar ve sorun çözme odaklı simülasyonlar, gençlerin çevresel meseleleri daha iyi kavramalarını sağladı. Böylece sadece teorik bilgiyle değil, uygulamalı öğrenme yöntemleriyle de çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençlerin katılımıyla geleceğe yön verilecek

Ayrıca etkinlik, gençlerin çevre politikalarına katılımını artırmayı, sürdürülebilir çözümler üretmelerini teşvik etmeyi ve yerel yönetimlerle doğrudan iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlıyor. Alanya Belediyesi ve paydaş kuruluşlar, gençlerin önerilerini hayata geçirmek ve çevre politikalarını daha kapsayıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürecek.