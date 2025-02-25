Sinop’un Ayancık ilçesinde Akgöl Tabiat Parkı’nda bulunan Akgöl’ün yüzeyi buzla kaplandı.

Ayancık ilçesi kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini barındırmasıyla ilgi çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler sunuyor. Türkiye’nin 236’ncı tabiat parkı olan, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akgöl Tabiat Parkı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Akgöl’ün eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.