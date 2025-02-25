Bolu’da son bir haftada gerçekleştirilen 6 kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17-23 Şubat tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 bin 980 dolu makaron ve 1 sahte çek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.