Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul bahçesinde kurulan masalarda öğrencilerle sohbet gerçekleştiren Başkan Ercan, gençlerin merak ettiği tüm soruları yanıtladı.

Gençlerin hayallerinden ilham aldığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Zihni berrak, kalpleri temiz, yüzleri güleç gençlerimiz bizim en büyük sevinç ve iftihar kaynağımız. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Öğrenciler bu ziyaretlerin motivasyonlarını artırmada önemli rol oynadığını vurgulayarak Başkan Ercan’a teşekkür etti. Okul bahçesinde gerçekleşen samimi sohbetin ardından öğrenciler Başkan Ercan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.