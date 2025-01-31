Sincan Belediyesi sömestr tatilinde çocukları mutlu etti. Eğitim ve eğlencenin bir arada sunulduğu etkinlikler çocuklarla buluşturuldu.

Sincan Belediyesi sömestr tatilinde etkinlikler düzenleyerek çocukların yüzünü güldürdü. Eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunları, yüzme, bilim ve teknoloji atölyeleri ile çocuklar iki haftalık tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Tatilde tiyatro keyfi

Çocuklar hem eğlenceli hem de kültür sanatla iç içe bir yarıyıl tatili geçirdi. Lale Konferans Salonu’nda çocuklar için üç farklı oyun, tatil boyunca sahnelendi. “Ayşe’nin Masal Dünyası” oyunu ile çevremizi korumamızın, “Tembel Ayşe” ile sağlıklı yaşam ve temizliğin önemini, “Kırmızı Başlıklı Kız ve Sevimli Dostları” ile de arkadaşlık kavramını öğrenen çocuklar, eğlenirken hayata dair önemli dersler çıkardı.

Yüzme havuzunda eğlence

Çocukların ara tatilde bir diğer eğlence adresi de yüzme havuzları oldu. Haftanın belirli günleri üyeliksiz ve ücretsiz yüzme havuzundan yararlanma imkanı sunuldu. Çocuklar sosyal gelişimlerinin yanı sıra fiziksel aktivitelerini de arttırma fırsatı buldu.

Bilim ve Teknoloji atölyeleri ile bilgi ve becerilerini geliştirdiler

Sincan’da ara tatil boyunca bir başka önemli etkinlik de bilim ve teknoloji atölyeleri oldu. Sincan Belediyesinin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan’da düzenlenen atölyelerde çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Çocuklar Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Teknoloji Atölyelerinde uzman eğitimciler ile eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Öğrenciler 3 boyutlu modelleme ve robotik kodlama eğitimi aldı, Mimar Sinan köprüsü mantığını kavrayıp denge ve dayanıklılık kavramlarını öğrendi. Sanatla bilimi birleştiren uygulamalı çalışmalar yapan öğrenciler, basit malzemelerle kimyasal tepkimeleri deneyimleyerek kendi dekoratif lambalarını tasarladı, ışık ve gölge oyunlarıyla da temel fizik bilgisi edinerek bilimin eğlenceli dünyasında yolculuğa çıktı.

"Öğrencilerimize başarı dolu ikinci dönem diliyorum"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebileceği etkinliklerle onların gelişimine katkı sağlamak, geleceğin dünyasına çocuklarımızı hazırlamak en önemli önceliklerimiz arasında. Yarıyıl tatilinde de gerek tiyatro oyunlarımız gerek bilim ve teknoloji atölyelerimiz gerekse de yüzme havuzlarımız tüm çocuklarımızın hizmetindeydi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu ikinci dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar keyifli, aileler mutlu

Sömestr etkinlikleri çocukların yanı sıra aileler için de anlamlıydı. Aileler belediyenin tatil boyunca sunduğu ücretsiz etkinliklerle çocuklarının kaliteli vakit geçirdiğini belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.