Antalya’da 2025-YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında son dakikalara kalan adaylar maratoncuları aratmadı. 10.00’da kapanacak olan kapılara son saniyede yetişen bir öğrenci çevredeki velilerin alkışları eşliğinde sınava girdi.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Antalya’da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu.

Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti. İletişim Fakültesi’nde çocuklarını sınav binasına kadar uğurlayan velilerden bazıları ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda çocuklarını beklerken sohbet etti.

"Bütün öğrencilerin gönlüne göre versin"

Eğitim Fakültesi’nde ise kapıların kapanma saatine son 1 dakika kala koşarak gelen bir erkek öğrenci aday giriş kapısında bekleyen öğrenci velilerinin alkışları eşliğinde saniyelerle sınava giriş yaptı. Öğrencinin binaya girmesinden saniyeler sonra ise kapı kapandı. Bazı veliler Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyarak çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi. Kızını sınav merkezine getiren Resul Açıl, "Kızımı getirdim, psikoloji okumak istiyor. En büyük hayali, inşallah gönlüne göre olsun bütün öğrencilerin. Denemelerin içinden geçtiler, bu sınavın da içinden geçeceklerine inanıyorum. Bütün veliler burada, herkes çocukları için dua ediyor. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Bekleyeceğiz sınavdan çıkana kadar" dedi.

"Enerjimizi vermek için uzaklaşmadık"

Oğlunu sınava getiren ve tüm gençlere başarılar dileyen Hatice Zorbas ise, "Oğlum sınava giriyor, çok çalıştı. İnşallah emeğinin karşılığını alır. Hedefi İstanbul İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği inşallah kazanır. Enerjimizi vermek için çok uzaklaşmak istemedik. Bütün gençlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanınırken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025’te açıklanacak.