Öğrenciler sömestir heyecanı yaşarken, özellikle sınava hazırlananlar için yarıyıl tatili büyük önem taşıyor. Tatilin doğru planlamayla bir fırsata dönüşeceğini belirten Uzman Psikolojik Danışman Melike Tekeci, öğrencilere ‘dijital medya’ uyarısında bulunurken, ailelere de önemli tavsiyeler verdi.

MBA Okulları Ortaokul-Lise PDR Bölüm Başkanı Melike Tekeci, sömestir tatili öncesi özellikle sınava hazırlanan öğrencilere nasıl bir planlama yapmaları gerektiğini anlattı. Yarıyıl tatilini sınava hazırlık için fırsat olarak değerlendiren Tekeci, “Yarıyıl tatil süreci öğrencilerimizin eksiklerini tamamlayabilecekleri önemli bir dönem. Bu tatil sürecinde öğrencilerimizin gerçekleştirmesi gereken uygun bir planlama süreci. Bu planlama 15 günlük süreci kapsadığı için belli günleri tamamen tatil ilan etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin bu tatil günlerini kendi ilgi alanlarına, iyi oluşlarını desteleyecek aktivitelere ya da dinlenmeye ayırmaları gerekiyor. Çünkü derslerle tatili birleştirdiği zaman öğrenci kendisini dinlenmiş hissetmeyebilir. Bu sebeple 15 günlük tatilin 1-4 gününü tatile ayırarak verimli bir dinlenme süreci sağlanmış olacaktır” dedi.

“Gerçekçi çalışma prensibi belirlenmeli”

Öğrencilere nasıl planlama yapmaları gerektiğini anlatan Melike Tekeci, “Öğrencilerin ilk olarak konu ve deneme sınavındaki eksikliklerini belirlemeleri gerekiyor. Çünkü deneme sorularının analizleri sınav çalışmalarında önemli bir rolü bulunmakta. Öğrencilerin bu dönemde gerçekçi hedefler ve gerçekçi çalışma prensipleri belirleyerek ona göre bir program hazırlayarak yarıyıl tatilini sürdürülebilir çalışma ile verimli kılmaları gerekir. Masa başında uzun saatler süren verimsiz bir çalışma yerine, ihtiyaçlara yönelik ve öğrenme prensipleri doğrultusunda verimli bir çalışma daha değerlidir. Çalışma dışındaki sürelerde ise kendilerine iyi gelebilecek aktivitelere yer vermeleri gerekir” diye konuştu.

“Doğru strateji ile eksiklikleri şimdiden çözmek gerekir”

Tekeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarıyıl tatili, öğrencilerin eksiklerini çok daha net bir şekilde görebilmeleri için önemli bir fırsattır. Bu süreçte, öğrenciler sınav dönemine yönelik farkındalık kazandıkça bilinçlenme düzeyleri artmakta, bu da öğrenme ve odaklanma süreçlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanımaktadır. Deneme çözmek, zaman yönetimi, soruları turlama tekniğiyle çözmek gibi stratejileri geliştirmek bu dönemde önemli. Özellikle öğrenciler soruda takılı kaldıkları zaman, sınavın sonlarına doğru zamanlama açısından aksaklıklarla karşılaşabiliyorlar. Bu aksaklıkları önleyebilmek için bu stratejileri şimdiden pekiştirmek çok faydalı olacaktır. Öğrencilerin kendilerinde eksik gördükleri alanlar arttıkça, sınav yaklaştıkça kaygı düzeyleri de aynı oranda yükselme eğilimi gösterebilir. Bu nedenle, önleyici çalışmaların erkenden yapılması ve öğrencilerin bu süreçte bilinçlenmesi son derece önemli.’’

“Dijital medya kullanımı, öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor”

“Yarıyıl tatil planında en önemli husus dijital medya kullanımı” diyen Melike Tekeci, “Çünkü dijital medya kullanımı odaklanmayı etkiliyor. YKS ve LGS sınavında öğrenciler yeni nesil sorularla karşılaşıyor ve bu yeni nesil sorular da odaklanmayı gerektiriyor. Öğrencilerin odağı da hızlı dağılabiliyor. Bu sebeple dijital kullanıma dikkat etmek gerekiyor. Ders çalışırken telefon, bilgisayar gibi dijital aletlerin, ders çalışırken öğrencilerin yanında bulunmaması gerekir. Öğrenme prensipleri açısından öğrencinin verim alabilmesi için gerçek bir odaklanma gerçekleştirmesi ve dikkatin tamamen öğrenme sürecine yönlendirilmesi gerekir. Bu yüzden de dış faktörler öğrenmeye engel olabilir ve odaklanmayı zorlaştırabilir’’ ifadelerini kullandı.

“Veliler, çocuklarıyla iş birliği yapmalı”

Sınav hazırlık sürecini sadece öğrencinin omuzlarında olmaması gerektiğini, öğretmen, öğrenci ve ebeveynin sınav sürecini birlikte yürütmesi gerektiğini hatırlatan Tekeci, şunları kaydetti:

“Öğrenciler kolay bir süreç yaşamıyorlar. Anlaşılmak istedikleri bir dönemdeler. Bu sebeple veliler öğrencilerle beraber iş birliği çerçevesinde süreci yönetebilirler. Öğrencilere daha anlayışlı ve empatik bir şekilde yaklaşabilirler. Haftalık toplantılar yaparak süreci değerlendirebilirler. Sürekli olarak, ‘Ders çalıştın mı’ gibi bir uyarıdansa belli aralıklarla ‘Bu hafta neler yaptın’, ‘Eksiklerini tamamlayabildin mi’, ‘Bu noktada bana ihtiyacın var mı’ gibi söylemlerle öğrencinin kedini güvende hissetmesini sağlayabilirler. Öğrenci sınav hazırlık sürecinde yapamadığı her konuda kendisini güvensiz hissedebilir. Bunu önlemek için motivasyon ve manevi destek büyük önem taşır. En önemlisi de sonuç değil süreç desteklenmeli, öğrencinin çabası takdir edilmelidir.”