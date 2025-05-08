Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, Kütahya Simav Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi çerçevesinde yürütülen jeotermal sondaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Bölgenin ikinci jeotermal su kuyusunun devreye alınması dolayısıyla düzenlenen törene, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ile birlikte il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 900 metre derinlikte, 76 derece sıcaklıkta ve saniyede 65 litre debiye sahip jeotermal su kaynağına ulaşıldı. Bu yeni kaynak, bölgedeki ikinci jeotermal kuyu olarak kayıtlara geçti.

Törende yaptığı konuşmada, bölgenin yer altı kaynakları bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Musa Işın, "Bu yatırımlar Simav’ın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Jeotermal kaynaklarımızı tarım, enerji ve istihdam alanlarında en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.