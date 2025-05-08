Edirne'nin Keşan ilçesinde TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişimine Uyum için Nötr Arazi Bozunumu (İklimTrak) Projesi kapsamında çiftçi eğitimi düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, iklim değişikliğinin tarıma etkileri ele alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da, TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişimine Uyum için Nötr Arazi Bozunumu (İklimTrak) Projesi’nin çiftçi eğitim toplantısı, Görgülü Hotel’de yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Bilgin, açılışta katılımcıları selamlayarak, Avrupa Birliği ve Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle, iklim değişikliğinin tarıma etkileri ve alınacak önlemleri konuşmak üzere Prof. Dr. Fatih Konukçu’yu davet etti. Konukçu, çiftçi bir aileden geldiğini belirterek, “Üretmek artık çok riskli. Gıda güvencesi için tarım kritik, ancak iklim değişikliği bu sektörü en çok etkiliyor. Trakya’da sıcaklık artışı 1.5°C’ye ulaştı, yağış rejimleri değişiyor, kuraklık ve taşkınlar artıyor” dedi. Konukçu, dünya genelinde toprakların yüzde 35’inin bozulduğunu, Türkiye’de ise çölleşme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Aralık 2023’te başlayan ve Haziran 2025’te sona erecek İklimTrak Projesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AB tarafından desteklendiğini belirten Konukçu, projenin, Trakya’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için arazi tahribatını durdurmayı, karar destek sistemleri ve eylem planları oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Konukçu, “Entegre bir veri tabanı oluşturduk, arazi tahribatı stratejileri geliştirdik. Projemizin web sayfasından bu bilgilere ulaşabilirsiniz” dedi.

KARAR DESTEK SİSTEMİ TANITILDI

Dr. Bahadır Altürk ise, projenin web sayfası ve karar destek sistemini tanıttı. Sistem, çiftçilere arazi tahribatını önleme ve sürdürülebilir üretim için rehberlik ediyor.

Program, soru-cevap bölümü ve basın bildirisinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Etkinlik, bölgedeki 700 çiftçiye eğitim veren projenin bir parçası olarak düzenlendi.