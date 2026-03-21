Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile içi iletişimi güçlendirmek ve teknoloji kullanımının aile hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması başlattı.

Hüseyin Güçlü'nün İl Müdürü olmasından sonra dikkat çeken çalışmalara imza atan Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile merkezli çalışması ile yine gündem oldu.

Çalışma kapsamında kurum ekipleri tarafından hane hane dolaşılarak ailelere mektuplar bırakıldı. Mektupta ailelere gün içinde bir saatliğine telefon, tablet ve televizyon gibi ekranları kapatarak aynı masada buluşmaları ve sohbet etmeleri çağrısında bulunuldu. “Aile olmak; aynı duyguda buluşabilmektir” mesajıyla yürütülen çalışmada ayrıca “Ekranı Kapat, Ailene Sarıl” mottosuyla hazırlanan farkındalık videosu da kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, aile bağlarını güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.