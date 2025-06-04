AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kozmetik Teknolojileri Bölümü açıldığını duyurdu. Türkiye genelinde yalnızca dört üniversitede bulunan bu bölüm, beşinci olarak Simav’da faaliyete geçmiş oldu.

Milletvekili Biçer, geçtiğimiz günlerde yapılan YÖK ziyareti sonrasında bu gelişmeyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Biçer, "Bu sadece bir bölüm açılışı değil, Simav’ın kalkınma vizyonunun önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Açılan bu bölümün, Belediye Başkanlığı döneminde temelleri atılan ve şu anda 50’ye yakın yerli ve milli ürün üreten Simav Kozmetik Fabrikası ile entegre çalışacağı belirtildi. Biçer, bu entegrasyon sayesinde öğrencilerin yalnızca teorik eğitim değil, aynı zamanda uygulamalı eğitim yoluyla doğrudan istihdama hazırlanacağını vurguladı.

Özellikle "Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor" projesinin bu gelişimin temelini oluşturduğunu ifade eden Biçer, bu adımın bölge ekonomisine, gençlerin mesleki gelişimine ve kadın istihdamına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bu değerli kazanımda katkı sunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür eden Milletvekili Biçer, emeği geçen herkese de şükranlarını sundu.