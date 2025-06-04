SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediyesi, Yalı Mahallesi’nin muhtelif cadde ve sokaklarında doğalgaz şebeke yatırımı yapılması için düğmeye bastı.

Yalı Mahallesi’nin uzun süredir beklediği doğalgaz arzına kavuşması için önemli bir adım atıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte, Yalı Mahallesi’nin belirlenen cadde ve sokaklarında doğalgaz altyapısının kurulması için gerekli süreç başlatılmış oldu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kararın Yalı Mahallesi sakinleri için hayırlı olması temennilerinde bulunarak şunları söyledi:

"Terme’mizin her köşesine modern ve konforlu yaşam imkanları sunmak için çalışıyoruz. Yalı Mahallemizin doğalgaz talebi, hemşehrilerimizden gelen önemli bir beklentiydi. Bugün meclisimizde aldığımız kararla, bu beklentiyi karşılamak adına somut bir adım atmış bulunuyoruz. İlgili doğalgaz dağıtım şirketiyle yapacağımız görüşmelerin ardından, yatırım sürecini hızlandırmayı hedefliyoruz. Doğalgazın gelmesiyle Yalı Mahallemiz, daha temiz, daha ekonomik ve daha konforlu bir ısınma imkanına kavuşacak. Bu kararın başta Yalı Mahallemiz olmak üzere tüm Terme’mize hayırlı olmasını diliyorum. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için gayretlerimiz artarak devam edecek."