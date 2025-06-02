Silivri Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Başkan Balcıoğlu, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında, Haziran Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu gerçekleşti. Başkan Balcıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin eleştirilerini yanıtladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın’ın Eski Sanayi Üst Geçiti’nin uzaması konusunda yaptığı eleştirilere cevap veren Başkan Balcıoğlu, "Asansör imalatı başladı. 15 Haziran gibi asansör imalatı bitecek, vatandaşın kullanımına açılacak" dedi.

Ayrıca, İstanbul genelinde Özel Halk Otobüslerinin iş bırakması konusunda Silivri’nin durumdan etkilenmediğini, kendisinin esnafla görüştüğünü aktaran Başkan Balcıoğlu, "İETT ekiplerine özellikle teknik arkadaşlara ilettim buradaki sıkıntıları. Silivri’mizde çok şükür Aşkın’ın Alipaşa Spor Kulübüyle ilgili eleştirilerine karşı her zaman sporu ve sporcuyu desteklediklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Spor kulüplerimize eksiksiz bir şekilde, araç desteği maçlarına gidebilmeyi her kategoride katılım payları, özellikle forma desteği, malzeme desteği aklınıza ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. Ortada bir sorun varsa konuşarak çözüleceğini, soyunma odalarının anahtarlarının spor kulübünün zimmetine verilebileceğini belirtti.

Kavaklı Ortaköy’ün kuzeyindeki imar planları ile ilgili de bilgilendirme yapan Başkan Balcıoğlu, kontrollerin yapıldığını ve temmuz ayında meclise sunulacağını dile getirdi. Selimpaşa Kavaklı Ortaköy’deki 1/ 5000’lik planlarda vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Mağduriyetleri bize gelen o sıkıntılar, dilekçeler yüzde 70 yüzde 80 giderildi. İddia ediyorum askıya çıktıktan sonra ve askıdan indikten sonraki, önce neydi sonra neydi hep birlikte değerlendirebiliriz oradaki mağduriyetlerin giderdiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Personelimiz beni anlayışla karşılar"

Belediye personelinin ikramiyesinin yarım yatması hakkında açıklama yapan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Mayıs ayındaki vergilerimiz genelde kredi kartıyla ödeniyor. Kredi kartıyla ödendiği için ya da internet ağı ile ödendiği için ister istemez yaklaşık bir 15-20 gün geri dönüşlerde gecikme olabiliyor. O yüzden personelimizin bu ay bayrama en azından bir katkı olması adına yarım ikramiye ödemek zorunda kaldım. Gönül isterdi ki hepsini ödeyeyim ama takip ediyorum işte kalanı da en kısa zamanda ödeyeceğiz. Personelimiz beni anlar beni anlayışla karşılar. Yani olsa yapacağımı bilirler, zaten göreve geldiğimiz günden bu yana yapılan ücret artışlarımız ortada. 31 Mart 2024 öncesinde burada en düşük brüt günlük 810 liraydı ve o tarihte devletin belirlediği asgari ücreti 680-670 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık en düşük günlük brüt ücretimiz 910 TL yaptık aynı zamanda Temmuz 2024’te günlük ücretimiz 1092 TL yaptık Ocak 25’te en düşük günlük brüt ücretimizi bin 340 TL’ye yükselttik. Bu şu demek biz yasal sınırları yerine getirmekle yükümlüyüz. Bunu yerine getirdik bunla da yetinmeyip biz kuru hesapta değil vicdan terazisi ile de hareket ediyoruz. Özellikle asgari ücretin çok daha üzerinde maaş veriyoruz. Enflasyon karşısında çalışanımızı ezdirmemek adına bu mücadeleyi yapıyoruz. Emekçinin alın terini hiçbir şekilde ben siyasi polemiklere alet etmem öyle bir yapım hiç olmaz saygılıyızdır."

Adaletli ve sürdürülebilir maaş ödemesinin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Yapmış olduğumuz sözleşmede yeni haklar da ilave ettik. Mesela çocuk parası üç çocuğa kadar ödeme getirdik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kutlama yapılırdı ama hak verilmezdi biz kadınlarımıza da bin 300 TL destek sağladık. Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmaz derler, bizim gözümüz kulağımız işimizde!" dedi.