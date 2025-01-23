Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından biyokaçakçılık denetimi yapıldı.

Denetimlerde ters lale, akrep, salep ve ateşli silahlarla vurma suretiyle yaban hayvanlarının keklik, dağ keçisi gibi türlerinin kaçak avlanmasının önlenmesi için tedbirler alındı. Denetimi, il ve ilçe jandarma komutanlığı ile Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaptı. Bölgede yaşayan başta yaban hayvanları olmak üzere kaçak avlanmalara karşı tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, biyokaçakçılık ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.