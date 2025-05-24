Siirt’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi Kurtalan yolu mevkisinde 01 ALU 333, 56 ABC 892, 56 AAH 454, 16 KY 771 ve 06 BDA 036 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunlaşırken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.