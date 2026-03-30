Mersin'de bir apartmanın balkonuna kuşların girmesini engellemek amacıyla çekilen ip fileye takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 1972 Sokak'taki Yahya Apartmanı'nın 4. kat balkonunda fileye takılan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli kurtarma aracıyla güvercinin bulunduğu balkona erişim sağladı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda fileye takılan güvercin zarar görmeden bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kurtarılan güvercin, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakılarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.