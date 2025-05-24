Siirt Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. idaresindeki 16 APG 874 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.