Siirt’in Kurtalan ilçesinde eğitim gören iki ortaokul öğrencisi, 2025 yılı bursluluk sınavında gösterdikleri üstün başarıyla Türkiye birinciliğini paylaştı.

Kurtalan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Yusuf Toğay ve Mustafa Taş, 500 tam puan alarak Türkiye genelinde zirveye yerleşti. Konuya ilişkin Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin göstermiş olduğu bu büyük başarı, ilçemizin eğitim kalitesinin ve potansiyelinin en güzel göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul idaresine ve en önemlisi fedakar ailelerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz’’ denildi.