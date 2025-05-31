Siirt’te kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla merkez ilçeye bağlı grup köy yolunda başlatılan bitümlü sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Konacık, Bostancık, Kışlacık ve Zorkaya köyleri ile Sütlüce, Çiçekli ve Demirkapı mezralarınıda kapsayan ve toplam 29 köyün merkeze bağlantısını sağlayan ana güzergahtaki 3 bin 800 metre uzunluğundaki grup köy yolunda başlatılan Bitümlü Sıcak Asfalt çalışmaları inceledi ve denetimlerde bulundu.

Vali Kemal Kızılkaya, tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarıyla buluşmasının, Siirt’in geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar en az 100 kilometre BSK asfalt ve 450 kilometre yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışması olmak üzere toplam 550 kilometrelik bir yol ağını kırsal kesimde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların ihale yoluyla yapılması durumunda maliyet yaklaşık dört katına çıkacaktı. Ancak İl Özel İdaremizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle, daha kaliteli, ekonomik ve hızlı bir hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yatırımlar sayesinde kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforu artırılırken, aynı zamanda bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine de katkı sağlanması hedefleniyor.