Sigorta sektöründe 'katılım sigortası' atılımı



MERSİN (İHA) - Sigorta sektöründe yenilikçi çözümler sunan Gurbet Kasko, faizsiz sigortacılığı (katılım sigortası) daha geniş kitlelere ulaştırmak için yeni bir kampanya başlattı.

Şirketin kurucusu Abdulcelil Alkış, katılım sigortacılığının yaygınlaştırılmasının hem bireylerin dini hassasiyetlerini koruyacağını hem de sektörde şeffaflığı ve etik değerleri güçlendireceğini söyledi. Alkış, “Faiz hassasiyeti olan bireyler için katılım sigortacılığı önemli bir alternatiftir. Bu sistemin farkındalığını artıralım" dedi. Katılım sigortacılığının çok daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Alkış, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok dindar birey, sadece zorunlu trafik sigortası yaptırıyor ancak bunu faizli şirketlerden yapmak zorunda kaldıklarını düşünüyorlar. Bu konuda yeterli farkındalık oluşturulmadığı için katılım sigortacılığı bir alternatif olarak görülmüyor. Oysa ki faizsiz sigorta sistemleri hem dini inancına uygun hareket etmek isteyen bireyler için hem de sektörün etik değerleri güçlendirmesi açısından çok önemlidir.”

Alkış, sektördeki katılım sigorta şirketlerini bilgilendirme kampanyaları düzenlemeye ve bu sistemin avantajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için iş birliği yapmaya davet etti. Alkış, şirketlerin şeffaf ve eğitim odaklı yaklaşımlarının katılım sigortacılığını topluma tanıtmakta kilit rol oynayacağını söyledi.



Hem yardımlaşma hem şeffaflık

Faizsiz sigortacılığın sadece bireysel fayda sağlamakla kalmayacağını belirten Alkış, aynı zamanda toplumsal yardımlaşmayı da destekleyeceğini kaydetti. Alkış, bu sistemin şeffaf bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Katılım sigortacılığı, sigorta havuzunun nasıl şeffaf bir şekilde yönetildiğini ve faizsiz bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu da topluma olan güveni artırıyor. Gurbet Kasko olarak bu farkındalığın artması için projelerimize devam edeceğiz. Katılım sigortacılığı, hem dini hassasiyetleri olan bireylerin gönül rahatlığıyla sigorta yaptırmasını sağlıyor hem de sektörde örnek bir model sunuyor" dedi.



Katılım sigortacılığı nedir?

Katılım sigortacılığı, yardımlaşma ve dayanışma esasına dayanan faizsiz bir sigortacılık sistemidir. Bu sistemde poliçe sahiplerinin ödedikleri katkı payları bir havuzda toplanır ve hasar durumunda bu havuzdan ödemeler yapılır.